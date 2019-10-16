وسائل إعلام فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 10:18

وسائل إعلام فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

منذ 2 ساعة 16 October، 2019
أخبار موقع المنار

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