استقرار سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان وانخفاض سعر صفيحة المازوت 100 ليرة وارتفاع سعر قارورة الغاز 400 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 08:42

استقرار سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان وانخفاض سعر صفيحة المازوت 100 ليرة وارتفاع سعر قارورة الغاز 400 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 23 mins 16 October، 2019
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