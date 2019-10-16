استقرار سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان وانخفاض سعر صفيحة المازوت 100 ليرة وارتفاع سعر قارورة الغاز 400 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 08:42
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لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
استقرار سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان وانخفاض سعر صفيحة المازوت 100 ليرة وارتفاع سعر قارورة الغاز 400 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 23 mins
16 October، 2019
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