تجدد الحريق صباحا في مزرعة الضهر والأهالي يناشدون التدخل للسيطرة على النيران

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تجدد الحريق صباح اليوم في بلدة مزرعة الضهر في اقليم الخروب، بفعل حركة الرياح التي هبت صباح اليوم، على الرغم من مواصلة جهود عناصر الدفاع المدني والجيش والقوى الأمنية والاهالي، حتى بعد منتصف الليل للسيطرة على النيران، الا انه يبدو أنه بقيت جيوب من النيران مخفية في الأحراج، وعلى الرغم من هطول الامطار الا انها لم تنطفئ، وتجددت صباح اليوم مع هبوب الرياح.

وامام هذا الواقع، ناشد رئيس البلدية حسيب عيد والاهالي والمنطقة المجاورة التدخل السريع للسيطرة على النيران منعا لتمددها، خصوصا وان المنطقة تكثر فيها الأحراج.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام