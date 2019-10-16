التحكم المروري: محتجون قطعوا السير عند مفرق صحرة الشويفات والتيرو – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 08:42

التحكم المروري: محتجون قطعوا السير عند مفرق صحرة الشويفات والتيرو

منذ 57 mins 16 October، 2019
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