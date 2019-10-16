الاحتلال يقرر اغلاق الحرم الإبراهيمي حتى الخميس المقبل

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، اغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين غدًا وبعد غدٍ في مدينة الخليل المحتلة بحجة احياء الاعياد اليهودية.

مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل ورئيس سدنته حفظي أبو سنينة قال: “إن قوات الاحتلال أعلنت اغلاق الحرام منذ الساعة العاشرة من مساء اليوم، وحتى الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل، للسماح للمستوطنين باقتحامه، وتدنيسه وأداء شعائرهم التلمودية فيه احتفالا بعيد العرش”.

وعزز الاحتلال من تواجده عند البوابات والحواجز المحيطة بالحرم، ونشر حواجز عسكرية إضافية، وشدد من إجراءاته في البلدة القديمة وعرقل دخول المواطنين القاطنين في محيط الحرم الى منازلهم.

يذكر إلى أن الاحتلال قسّم الحرم الإبراهيمي الشريف عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين في 25 شباط/ فبراير عام 1994، وارتقى خلالها 30 شهيدا كانوا يؤدون صلاة الفجر، إلى قسمين، خصص الجزء الأكبر منه للمستوطنين.

المصدر: فلسطين اليوم