أردوغان: لدينا خيارات بديلة لمقاتلات “إف-35” الأمريكية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لدى تركيا خيارات بديلة لمقاتلات “إف-35” الأمريكية، وأن أنقرة تلقت عروضا في هذا الخصوص.

ولم يكشف أردوغان عن تفاصيل العروض لشراء الطائرات التي تلقتها أنقرة.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أنهت مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلاتها الحديثة “إف-35” في يوليو الماضي، ردا على شراء تركيا لأنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

واعتبرت الولايات المتحدة أن الأنظمة الروسية غير منسجمة مع أنظمة حلف الناتو، وأنها تشكل خطرا على مقاتلات “إف-35”.

من جانبها، أعلنت تركيا أنها ستبحث عن خيارات بديلة عقب تخلي الولايات المتحدة عن تسليم المقاتلات لتركيا وإنهاء تدريب طياريها على استخدامها.

المصدر: وكالة رويترز