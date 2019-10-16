جبق اطلع على نتائج الحرائق وأوعز إلى جميع المستشفيات إستقبال الحالات المتضررة صحيا والتغطية على نفقة الوزارة

تابع وزير الصحة العامة د. جميل جبق من العاصمة الإيرانية، حيث يشارك في الدورة السادسة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، نتائج الحرائق التي اجتاحت لبنان وما تسببت به من إصابات بلغ عددها أكثر من مئة بين حالات اختناق وحروق، إضافة إلى حالة وفاة.

وأوعز الوزير جبق إلى جميع المستشفيات إستقبال الحالات المتضررة صحيا والتغطية على نفقة الوزارة مئة في المئة.

كما يتم التنسيق بين مكتب وزير الصحة العامة وعدد من شركات المستلزمات الطبية لتقديم مستلزمات تشمل مواد الإغاثة الأولية وتوزيعها على فرق الإسعاف المتواجدة على الأرض، ومراكز الدفاع المدني والرعاية الصحية الأولية والجمعيات الأهلية الصحية.

من جهة ثانية، ذكرت وزارة الصحة العامة المواطنين بكيفية تفادي مخاطر دخان الحرائق إستنادا إلى التالي:

– البقاء في الداخل، مع الأبواب والنوافذ مغلقة بإحكام.

– تشغيل مكيف الهواء على إعداد “إعادة الدوران”. وتغيير أو تنظيف الفلتر عند الضرورة.

– لتقليل أو منع مصادر تلوث الهواء الداخلي مثل التدخين، المواقد الخشبية، إضاءة الشموع، البخور، قلي أو شوي الأطعمة، استعمال المكنسة الكهربائية.

– عدم تشغيل المولدات التي تعمل بالبنزين في الداخل لأنها تنتج أول أكسيد الكربون الخطير.

– عند ركوب السيارة، إغلاق النوافذ والفتحات، وتشغيل تكييف الهواء على زر “إعادة التدوير”.

وفي ما يلي نصائح للمواطنين خلال الحرائق وبعدها:

– في حال التواجد في منطقة معرضة لحرائق الغابات أو بالقرب منها، يجب شراء علبة من أقنعة الوجه التي يمكن أن تحمي من الدخان والإحتفاظ بها مع مستلزمات الطوارئ الخاصة في متناول اليد لاستعمالها عند الحاجة، لا سيما في حال الاضطرار لمغادرة المنزل بسرعة.

– اختيار قناع الوجه N95 أو N100، المصادق عليه من قبل NIOSH – مع شريطين/أو رباطين – للحصول على الحماية من الجزيئات الدقيقة، وعدم الإعتماد أبدا على أقنعة برباط واحد لأنها لن تكون محكمة الإغلاق على الفم والأنف. تتوفر هذه الأقنعة في محلات الأجهزة الطبية والصيدليات. ولسوء الحظ، لا يتم تصنيع الأقنعة الفعالة لوجوه الأطفال الصغيرة، لذلك يجب مداراة الأطفال بشكل خاص وابعادهم عن الأماكن التي تشكل تهديدا لهم.

– عدم الإعتماد على الأقنعة الجراحية أو أقنعة الغبار فهي لا تنفع مع دخان الحرائق.

– عدم الإعتماد على عصابات أو أقنعة أو مناشف رطبة فهي لا تحمي من استنشاق الجزيئات الصغيرة.

-التوجه إلى أقرب مستشفى عند ظهور أي من العوارض التالية: صفير عند التنفس، لدغ وحرقة في مقل العيون والحلق، شعور بالحرقة في الغشاء المخاطي، ضيق أو ألم في الصدر، سعال شديد.

– إيلاء الاهتمام لإشعارات الإخلاء والانتقال للبقاء مع الأقارب أو الأصدقاء الذين يعيشون بعيدا عن أماكن الدخان.

لأي استفسار، الرجاء الاتصال بوزارة الصحة العامة – مصلحة الطب الوقائي، على الأرقام التالية: 01/830 300 ext: 435-436-437-440 أو الاتصال على الخط الساخن 1214.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام