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October 15 2019 - 22:42

اخماد حريقين في كوشا ومنجز العكاريتين

منذ 1 ساعة 15 October، 2019
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لبنان

اندلع حريق في أراضي بلدة كوشا بالقرب من المنازل والتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة وقد توجه على الفور عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه وإخماده قبل إمتداده الى المنازل والى الأراضي المجاورة. ثم عملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من تجدده بسبب سرعة الهواء.

كما إندلع حريق في خراج بلدة منجز أتى على مساحة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون عمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز القبيات على إخماده قبل امتداده الى الأراضي المجاورة ومن ثم عملوا على تبريد المساحة التي إحترقت.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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