شاحنة اقتحمت “ميني ماركت” بعد صدمها سيارتين ودراجة نارية!

أدى اجتياح شاحنة “بيك آب” لسيارتين ودراجة نارية لقوى الامن الداخلي في منطقة دوار كفررمان – النبطية، ثم دخولها الى “ميني ماركت”، الى إصابة 3 أشخاص وعنصر في قوى الامن الداخلي بجروح مختلفة.

وفي التفاصيل، ان شاحنة “بيك اب” يقودها المواطن ح.ع. ابو جبل (39 عاما من سعدنايل) قادمة من اوتوستراد حبوش – النبطية نزولا نحو دوار كفررمان – النبطية، فقد سائقها السيطرة عليها بسبب خلل في الفرامل، فاصطدم بسيارتي “بيجو” يقودها المواطن ا.ش . صالح (48 عاما من كفررمان) و”بي أم دبليو” يقودها المواطن أ.ح. شريم (38 عاما من حومين الفوقا)، ثم اصطدم بدراجة نارية تابعة لمفرزة سير النبطية ويقودها الدركي خ. محي الدين، ليجتاح بعدها “ميني ماركت” ش. ع. صالح.

وأدى الحادث الى اصابة الدركي محي الدين بجروح ورضوض خطيرة، فضلا عن اصابة ابو جبل وصالح وشريم، وعملت فرق من الدفاع المدني من مركز النبطية على استخدام آلة القص والهيدروليك في عملية انقاذ الجرحى الذين نقلتهم سيارات اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية الى مستشفى “النجدة الشعبية اللبنانية” في النبطية.

وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة، وعملت وحدات من قوى الامن الداخلي بإشراف قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله على التحقيق بالحادث مع الخبير المكلف من النيابة العامة ديب زيتون.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام