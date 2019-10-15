سانا: قوات النظام التركي ومرتزقتها تحتل قرى كوزلية -العامرية- الأربعين- ليلان- على الطريق الدولي حلب – تل تمر وتبعد 10 كم عن نقاط تمركز الجيش السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 20:54

سانا: قوات النظام التركي ومرتزقتها تحتل قرى كوزلية -العامرية- الأربعين- ليلان- على الطريق الدولي حلب – تل تمر وتبعد 10 كم عن نقاط تمركز الجيش السوري

منذ 2 ساعة 15 October، 2019
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