غرفة التحكم المروري في لبنان: نطلب من السائقين مضاعفة الانتباه وتوخي الحذر والقيادة بهدوء تفاديا للانزلاقات بسبب تساقط الامطار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 20:54

غرفة التحكم المروري في لبنان: نطلب من السائقين مضاعفة الانتباه وتوخي الحذر والقيادة بهدوء تفاديا للانزلاقات بسبب تساقط الامطار

منذ 2 ساعة 15 October، 2019
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