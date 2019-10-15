غرفة التحكم المروري في لبنان: نطلب من السائقين مضاعفة الانتباه وتوخي الحذر والقيادة بهدوء تفاديا للانزلاقات بسبب تساقط الامطار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 20:54
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السيطرة على عدد كبير من الحرائق التي اندلعت في مختلف المناطق اللبنانية بعد تساقط أمطار غزيرة سهلت تطويق النيران
منظمة غرينبيس: أكثر من 104 حرائق انتشرت في مختلف المناطق اللبنانية بعضها وصل إلى الأماكن السكنية
منظمة غرينبيس تحض الحكومة اللبنانية على إعلان حال طوارئ مناخية ووضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتكيف مع تغير المناخ
أضرار كبيرة لحقت بالثروة الحرجية في المشرف والدبية والشوف ومناطق متفرقة في جبل لبنان والشمال والجنوب
الرئيس عون يوعز بتقديم مساعدات للعائلات النازحة جراء الحرائق ومعالجة المصابين ويطلب فتح تحقيق في الأسباب
لقاء السيد نصرالله - فرنجية: لعودة العلاقات بين لبنان وسوريا إلى وضعها الطبيعي وإجراء حوار رسمي ومباشر بين الحكومتين
لقاء السيد نصرالله - فرنجية: للاستفادة من فرصة إعادة فتح معبر البوكمال لتعزيز الصادرات وبحث ملف النازحين مع دمشق
لقاء السيد نصرالله - فرنجية: لزيادة الإيرادات وخفض النفقات ورفض زيادة الضرائب المباشرة والمس بالرواتب ومكافحة الفساد
الرئاسة التركية: الجيش التركي سيواصل عمليته في شمال شرق سوريا "مع أو بدون دعم العالم"
مسؤول أميركي: نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيتوجه إلى تركيا "خلال الساعات الـ 24 المقبلة"
مسؤول أميركي يقول أن لا فرار "واسعاً" للأسرى من تنظيم داعش الإرهابي جراء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا
وزارة الدفاع الروسية: الجيش السوري سيطر بشكل كامل على مدينة منبج بالإضافة إلى ألف كيلومتر في محيطها بريف حلب الشمالي
المرصد المعارض: هجوم مضاد لـ "قسد" في رأس العين شمال شرق سوريا واشتباكات مع الجيش التركي والمسلحين التابعين له
رويترز: شركة أرامكو تعلن مقتل عاملين وإصابة آخرين "في حادث داخل مصفاتها" في الجبيل شرقي البلاد
كبير المفاوضين الأوروبيين: الاتحاد الأوروبي يدرس تأجيلاً آخر لموعد بريكست والتوصل لاتفاق ما زال محتملاً هذا الأسبوع
صندوق النقد الدولي يسجل تباطؤاً في الاقتصاد العالمي ويخفض توقعاته للنمو في العام 2019 إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية العشرين من شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
غرفة التحكم المروري في لبنان: نطلب من السائقين مضاعفة الانتباه وتوخي الحذر والقيادة بهدوء تفاديا للانزلاقات بسبب تساقط الامطار
منذ 2 ساعة
15 October، 2019
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 15-10-2019
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