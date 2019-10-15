انفجار 3 الغام جراء الحريق في محلة غاصونة في خراج بلدة بليدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 20:54

انفجار 3 الغام جراء الحريق في محلة غاصونة في خراج بلدة بليدا

منذ 2 ساعة 15 October، 2019
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