اليمن: لليوم الثاني على التوالي قوى العدوان تمنع قافلة المساعدات من دخول مدينة الدريهمي

لليوم الثاني على التوالي استمرت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن الثلاثاء، بمنع إدخال قافلة الأمم المتحدة الغذائية إلى مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأفادت مصادر يمنية أن “قوى العدوان حالت دون وصول القافلة لسكان الدريهمي المحاصرين رغم مرافقتها من قبل نائب رئيس بعثة برنامج الغذاء العالمي ومسؤولة الحماية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بالحديدة”.

من جانبه، حمل القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم “الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لصمتها إزاء هذه الجريمة وما سيترتب عليها من كوارث تلحق بسكان الدريهمي المحاصرين”، وأكد أنه “لم يكن مرتزقة العدوان ليجرؤوا على منع قافلة الأمم المتحدة لولا تماهيها المريب مع قوى العدوان”، وحذر من “نتائج تمادي المجتمع الدولي في صمته إزاء ما يحدث لسكان مدينة الدريهمي المحاصرة من إبادة جماعية وتجويع ممنهج”.

المصدر: موقع انصار الله