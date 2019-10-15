الديلمي التقى سفراء أمريكا اللاتينية المعتمدين في إيران وبحثوا الوضع باليمن

التقى السفير اليمن فوق العادة لدى إيران إبراهيم الديلمي الثلاثاء سفراء أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ناقش مع سفراء نيكاراغوا وفنزويلا وبوليفيا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وتشيلي والأوروغواي، مستجدات الوضع الإنساني والسياسي في اليمن في ظل التطورات الراهنة.

ودعا الديلمي “سفراء أمريكا اللاتينية لاتخاذ مواقف إيجابية في المحافل الدولية للدفع نحو دعم الجانب الإغاثي والعمل على إطلاع الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان على طبيعة الوضع الإنساني باليمن”، وأكد “انفتاح اليمن على الحل السياسي”، وحث “سفراء أمريكا اللاتينية لدعم مبادرة الرئيس مهدي المشاط الرامية إلى إحلال السلام والوقوف أمام التوجهات الساعية لاستمرار الحرب على اليمن وأبرزها الدعم الأمريكي الذي يوفر الغطاء السياسي والعسكري، مذكرا بالفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي أمام دعوات الكونغرس لوقف المشاركة الأمريكية في هذه الحرب”.

بدورهم، أبدى سفراء أمريكا اللاتينية “دعمهم للخيارات التي تفضي إلى وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم المسار السياسي بما يعزز من وحدة اليمن واستقراره”، وأكدوا “الاستعداد لوضع المجتمع الدولي في مجلس الأمن أمام كل هذه الاستحقاقات”.

المصدر: موقع انصار الله