المرجع نوري همداني يشيد بإنجازات الحرس الثوري والقوات المسلحة

اشاد المرجع الديني في قم المقدسة آية الله حسين نوري همداني بإنجازات الحرس الثوري الاسلامي في ايران والقوات المسلحة في مجابهة الاعداء وإفشال مخططاتهم.

وقال في كلمته اليوم الثلاثاء لدى استقباله حشدا من الدعاة في العشرة الاخيرة من شهر صفر الموفدين من قبل مكتبه، إن اعداء الاسلام والثورة يعدون المخططات في أقبية فكر خاصة بهدف المواجهة مع الدين والثورة ويريدون توجيه الضربة باستخدام مختلف الاساليب.

واضاف “إن إحد مخططات الاعداء يتمثل في بث اليأس والايحاء بعدم كفاءة الجمهورية الاسلامية حيث ينبغي للمسؤولين فضح هذه المخططات وإحباطها من خلال إدارتهم الصحيحة وتوفير الرفاهية وايجاد حلول للمشاكل المعيشية وخلق فرص العمل”.

واشار الى إنجازات الثورة الاسلامية، موضحاً “إن ثمة نقائص ومشاكل موجودة لغاية بلوغ المكانة المرموقة للبلاد إلا أن الخدمات التي تم تقديمها خلال الاربعين عاماً الماضية هي أكبر بكثير ولا يمكن مقارنتها بعهد ما قبل انتصار الثورة”.

المصدر: وكالة فارس