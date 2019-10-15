لجنة الامن القومي في ايران تشید بعملية الحرس الثوري الاسلامي الاخيرة

اشادت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي في ايران “بالعملية البطولية لاستخبارات الحرس الثوري في اعتقال مدير القناة المناهضة للثورة “آمد نيوز”.

وقالت لجنة الامن القومي في بيان “نحن لا نرى ان هذا الاجراء أقل من اسقاط الطائرة الأميركية المسيرة أو اقتناص الإرهابي ريغي، لان هذا الشخص “روح الله زم” بمثابة طائرة مسيرة للاعلام الاميركي تم اقتناصه من قبل الحرس الثوري”.

واضاف البیان “على هذا الاساس دمر الحرس الثوري مرة اخرى طائرة مسيرة اميركية، لكن هذه المرة تم تدمير طائرة مسيرة للإعلام الأميركي”.

المصدر: وكالة فارس