هالي الميادين بريف دير الزور يحيون انتصارات الجيش السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 19:02

هالي الميادين بريف دير الزور يحيون انتصارات الجيش السوري

منذ 13 mins 15 October، 2019
دير الزور
سورية - عربي وإقليمي

نظم أهالي مدينة الميادين بريف دير الزور والبلدات المحيطة اليوم تجمعاً شعبياً أمام مبنى مجلس المدينة لتحية الجيش العربي السوري والتنديد بالعدوان التركي على مناطق الجزيرة والمطالبة بخروج القوات الأمريكية المحتلة من الأراضي السورية.

المشاركون أكدوا أن النظام التركي يسعى من خلال عدوانه إلى تحقيق أطماعه الاستعمارية مطالبين بخروج كل القوات الأجنبية المحتلة سواء التركية أو الأمريكية ووجهوا التحية لرجال الجيش العربي السوري صناع النصر وحماة الديار لأنهم هم الوحيدون القادرون على حماية الشعب السوري والحفاظ على وحدة وسيادة تراب الوطن.وفق وكالة سانا.

المصدر: وكالة سانا

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