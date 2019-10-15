هالي الميادين بريف دير الزور يحيون انتصارات الجيش السوري

نظم أهالي مدينة الميادين بريف دير الزور والبلدات المحيطة اليوم تجمعاً شعبياً أمام مبنى مجلس المدينة لتحية الجيش العربي السوري والتنديد بالعدوان التركي على مناطق الجزيرة والمطالبة بخروج القوات الأمريكية المحتلة من الأراضي السورية.

المشاركون أكدوا أن النظام التركي يسعى من خلال عدوانه إلى تحقيق أطماعه الاستعمارية مطالبين بخروج كل القوات الأجنبية المحتلة سواء التركية أو الأمريكية ووجهوا التحية لرجال الجيش العربي السوري صناع النصر وحماة الديار لأنهم هم الوحيدون القادرون على حماية الشعب السوري والحفاظ على وحدة وسيادة تراب الوطن.وفق وكالة سانا.

المصدر: وكالة سانا