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October 15 2019 - 19:02

رئيس وزراء بلغاريا: نصر على ضرورة وقف العملية العسكرية التركية في سوريا

منذ 24 mins 15 October، 2019
علم بلغاريا
أخبار دولية - بلغاريا

طالبت بلغاريا تركيا بوقف عدوانها العسكري في شمال شرق سوريا قائلة إن العنف قد يؤدي لزيادة أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود ويزيد مخاطر حدوث أزمة إنسانية.

وقال رئيس الوزراء بويكو بوريسوف للصحفيين بعد اجتماع المجلس الاستشاري البلغاري للأمن بشأن الوضع في سوريا “نصر على ضرورة وقف العمليات العسكرية، الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل هذا الصراع”.

وأضاف “نؤكد على ضرورة وقف العملية العسكرية وعلى أن خطر حدوث أزمة إنسانية كبير للغاية، إذا حدثت أزمة إنسانية فهذا يعني زيادة موجات اللاجئين”.

المصدر: وكالة رويترز

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