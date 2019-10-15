الطائرتان القبرصيتان أنهتا طلعاتهما للمساعدة في إطفاء #حرائق_لبنان وينتظر وصول 4 طائرات من اليونان والأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 19:02

الطائرتان القبرصيتان أنهتا طلعاتهما للمساعدة في إطفاء #حرائق_لبنان وينتظر وصول 4 طائرات من اليونان والأردن

منذ 41 mins 15 October، 2019
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