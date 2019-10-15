اليمن: هجمات للجيش واللجان تستهدف مواقع العدوان بالجوف وتعز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2019 - 17:00

اليمن: هجمات للجيش واللجان تستهدف مواقع العدوان بالجوف وتعز

منذ 7 mins 15 October، 2019
يمن111
اليمن - عربي وإقليمي

نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع لقوى العدوان السعودي الأمريكي بمحافظتي الجوف وتعز خلال الـ24 ساعة الماضية.

جبهة الجوف:
قال مصدر عسكري يمني إن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية شنت ثلاث عمليات هجومية على مواقع المنافقين المرتزقة في الساقية، وفي جبهة ملحان بالمصلوب، و في مجمع المتون وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد”، وأضاف أن “مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للخونة المرتزقة في مجمع المتون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

جبهة تعز:
قال مصدر يمني “هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية بعون الله مواقع الخونة المرتزقة غرب مفرق الوازعية من ثلاثة مسارات وقتل وجرح العديد منهم”.

المصدر: موقع انصار الله

التعليقات

ذات صلة