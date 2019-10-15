اليمن: هجمات للجيش واللجان تستهدف مواقع العدوان بالجوف وتعز

نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع لقوى العدوان السعودي الأمريكي بمحافظتي الجوف وتعز خلال الـ24 ساعة الماضية.

جبهة الجوف:

قال مصدر عسكري يمني إن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية شنت ثلاث عمليات هجومية على مواقع المنافقين المرتزقة في الساقية، وفي جبهة ملحان بالمصلوب، و في مجمع المتون وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد”، وأضاف أن “مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للخونة المرتزقة في مجمع المتون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

جبهة تعز:

قال مصدر يمني “هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية بعون الله مواقع الخونة المرتزقة غرب مفرق الوازعية من ثلاثة مسارات وقتل وجرح العديد منهم”.

المصدر: موقع انصار الله