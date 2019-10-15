مدير منشآت النفط بالحديدة: لم تصل أي ناقلات نفط إلى موانئ الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 17:00

مدير منشآت النفط بالحديدة: لم تصل أي ناقلات نفط إلى موانئ الحديدة

منذ 22 mins 15 October، 2019
أخبار موقع المنار

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