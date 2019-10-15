لبنان: حرائق في بلدات جنوبية عدة

عملت فرق الدفاع المدني على إخماد حريق في محيط ثانوية بلال فحص في بلدة تول بقضاء النبطية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “حريقا هائلا شب الثلاثاء في المنطقة الواقعة في محيط ثانوية بلال فحص في تول -النبطية واتى على مساحات كبيرة من الاعشاب والأشجار”، وتابعت “اقترب الحريق من المنازل السكنية وموقف السيارات في الثانوية وعملت فرق من الدفاع المدني في النبطية والدوير على محاصرته وإخماده”.

من جهة ثانية، شب حريق في حرج خراج بلدة المصيلح وتعمل فرق الدفاع المدني والاطفاء على اخماد قبل امتداده على مساحات اوسع.

هذا واندلع حريق هائل بين بلدتي معركة وجناتا في قضاء صور، ويعمل الأهالي على إخماده في انتظار وصول فرق الدفاع المدني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام