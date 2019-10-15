مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: نأمل إطلاق اللجنة الدستورية السورية رغم العملية التركية

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف الثلاثاء، أن روسيا “تأمل ألا تؤثر العملية التركية على استعداد السلطات السورية والمعارضة للحضور إلى جنيف، ولا على قرار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لجمع اللجنة الدستورية”. وقال لافرنتييف للصحفيين “نتوقع أنه على الرغم من العملية التركية، لن يؤثر ذلك على استعداد الحكومة السورية والمعارضة للقدوم إلى جنيف فحسب، بل وأيضاً على قرار السيد بيدرسن عقد هذا الاجتماع”، حسب قوله. ووفقا له، من السابق لأوانه الحديث عن آفاق التسوية النهائية في سوريا.

هذا وكان عضو المكتب التنفيذي في ما يُسمى”هيئة التنسيق السورية الوطنية” المعارضة، عبد القهار سعود، قد أعلن في وقت سابق، تلقيه دعوة لحضور الاجتماع الأول للجنة الدستورية المقرر عقده في جنيف، في 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية