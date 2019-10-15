لافرينتييف: ثمة حوار مستمر بين سوريا وتركيا والاتصالات تجري عبر وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 14:50
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الحرائق تلتهم أحراج المشرف والدبية في الشوف ومناطق متفرقة في الجبل والشمال والجنوب
فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد النيران التي لا تزال مشتعلة في المناطق الساحلية في الشوف
حريق كبير يلتهم حرج المتن مقابل منطقة جعيتا ويصل إلى محيط المنازل في قرنة الحمرا ومزرعة يشوع
هيئة مكافحة الكوارث تعقد اجتماعاً لها لبحث سبل مكافحة الحرائق المندلعة في عدد من المناطق
رئيس الحكومة سعد الحريري: يجب أن يحصل تحقيق واضح لمعرفة ما إذا كانت الحرائق مفتعلة أم لا
وزيرة الداخلية ريا الحسن: اليونان استجابت لطلبنا وستوفد طائرتين للمساعدة في اطفاء الحرائق
وزير البيئة فادي جريصاتي متفقداً حرائق الدامور: نحن أمام كارثة كبيرة وخطر النار لم ينتهي بعد وأمامنا 3 أيام دقيقة
جريصاتي للمنار: ندعو للتكاتف الرسمي والشعبي لتقوية إمكانيات الدفاع المدني البشرية والتقنية
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان: أبواب خلدة مفتوحة لأي عائلة منكوبة من كارثة الحرائق
الصليب الأحمر اللبناني: الحرائق التي يتعرض لها لبنان الآن هي الأكبر والأخطر
الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة: 88 حالة تم إسعافها فيما تم نقل 18 شخصاً إلى المستشفيات
وزير الصحة جميل جبق يوعز إلى المستشفيات معالجة جميع المصابين جراء الحرائق على نفقة الوزارة
الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف حلب الشمالي الشرقي وقواته تقترب من الانتشار في ريف مدينة عين العرب
وزارة الدفاع الروسية: الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي
مصادر كردية: منظمات الإغاثة الدولية أوقفت عملها وسحبت موظفيها من شمال شرق سوريا
وزارة الخزانة الأميركية: ترامب فرض عقوبات على تركيا شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية
وزارة الخزانة الأميركية: الوزراء الـ3 ممنوعون من دخول الولايات المتحدة وإجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: على تركيا وقف هجومها في شمال شرق سوريا لتجنب فرض المزيد من العقوبات
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس: ترامب كلفني بالسفر إلى تركيا في أقرب وقت سعياً لإنهاء العملية العسكرية في سوريا
بنس: ترامب طلب من اردوغان خلال اتصال هاتفي وضع حد لغزو سوريا وإعلان وقف فوري لإطلاق النار
رئيسة مجلس النواب الأميركي: اتفقت مع جمهوريين على إصدار قرار يلغي قرار ترامب سحب قواتنا من شمال شرق سوريا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الهجوم على ناقلة النفط الايرانية قرب ميناء جدة تم تنفيذه من قبل دولة أو عدة دول
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الأسبوع المقبل سيشهد وضع حجر الأساس للوحدة الثانية بمحطة "بوشهر" النووية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية ويلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
قوى العدوان تواصل إحتجاز أكثر من 185 ألف طن من مادتي البنزين والديزل منذ أكثر من شهرين
شركة النفط اليمنية: غياب المشتقات النفطية ينذر بكارثة قد تصل إلى حد توقف انتاج الكهرباء وانقطاع الديزل عن المستشفيات
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية العشرين من شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
لافرينتييف: ثمة حوار مستمر بين سوريا وتركيا والاتصالات تجري عبر وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات (روسيا اليوم)
منذ 23 mins
15 October، 2019
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