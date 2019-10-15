لافرينتييف: ثمة حوار مستمر بين سوريا وتركيا والاتصالات تجري عبر وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 14:50

لافرينتييف: ثمة حوار مستمر بين سوريا وتركيا والاتصالات تجري عبر وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات (روسيا اليوم)

منذ 23 mins 15 October، 2019
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