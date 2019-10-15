الشيخ قاسم: أهم سبب للمشكلة الإقتصادية في لبنان هو القرار السياسي المرتهن للخارج

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن “أهم سبب للمشكلة الإقتصادية في لبنان هو القرار السياسي المرتهن للخارج والذي يمنع لبنان بأن يقوم بخطوات اقتصادية لمصلحة لبنان بشكل مباشر”، وسأل “أين هي سياسة النأي بالنفس التي يتحدثون عنها؟”.

وأضاف الشيخ قاسم خلال استقباله وفدا من فعاليات وأهالي منطقة الجبل “في الآونة الأخيرة تم الإتفاق بين العراق وسوريا على فتح معبر البوكمال، وهذا المعبر يعتبر معبرا إقتصاديا حيويا للبنان ولسوريا، والعراقيون متعطشون لكل الإنتاج اللبناني الزراعي والصناعي وحاضرون للإستفادة منه بشكل كبير”، وتابع “لكن لا بد من التنسيق بين الدولة السورية والدولة اللبنانية من أجل نقل البضائع عبر الخط البري السوري”.

وأشار الشيخ قاسم الى ان “الأمر الآخر له علاقة بالإدارة في لبنان، هناك فسادٌ وهدرٌ ومشاريع تتطلب متابعة دقيقة ومنصفة وعادلة لمصلحة اللبنانيين لا زالت حتى الآن تحتاج إلى مواكبة ومتابعة”، وتابع “اليوم هناك مناقشة للموازنة، حزب الله أعلن بوضوح أنه ضد فرض الضرائب على عامة الناس”، واكد ان “المشكلة هي عند حيتان المال، المشكلة هي في الفوائد المرتفعة الموجودة في المصارف”.

وشدد الشيخ قاسم على انه “من المهم جداً أن تأخذ الحكومة اللبنانية قرارا جريئا بفتح العلاقات السياسية مع سوريا لمصلحة لبنان”، وتابع “ها هو الأردن استطاع أن يفتح علاقة مع سوريا وأن ينسق وضعه بالترتيب مع الدول الكبرى، ما الذي ينقص لبنان؟”، وأمل أن “تكون الخطوات إيجابية لمصلحة لبنان”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله