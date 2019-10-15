الصين تدعو تركيا إلى إنهاء عدوانها على سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ الثلاثاء، أن “الصين تدعو تركيا إلى وقف العملية العسكرية في سوريا والعودة إلى التسوية السياسية”. وقال شوانغ، في مؤتمر صحفي، “الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، نعتقد انه يتعين على جميع الأطراف الامتثال التام لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك لقواعد العلاقات الدولية، والبحث عن سبل لتسوية سياسية دبلوماسية للمشكلة بموجب القانون الدولي”، مؤكداً أن “سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها ووحدتها يجب احترامها وحمايتها”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية