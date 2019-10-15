روسيا ترصد 19 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 27 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 19 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 27 خرقا.

وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقها الرسمي ” الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 19 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات إدلب (6) وحلب (3) واللاذقية (7) وحماة (3) ، بينما رصد الجانب التركي 27 خرقا، وذلك في محافظات إدلب (17) واللاذقية (2) وحماة (6) حلب (2). وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة نفذ 2223 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3650.8285 طن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية