عودة أكثر من 950 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 950 شخصا قد عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وذكر المركز في نشرة ل على الموقع الرسمي لوزرة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 951 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 367 لاجئا (110 امرأة و187 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 584 شخصا (185 امرأة و298 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأضاف المركز أن نازحا واحدا قد عاد خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مكان إقامته الدائمة داخل البلاد. هذا وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير أراضي مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق) من الألغام على مساحة 2.3 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 38 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية