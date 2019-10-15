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October 15 2019 - 04:16

واشنطن تفرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع

منذ 17 mins 15 October، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار بسبب “العملية العسكرية” التركية في شمال سوريا.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان لها، الاثنين، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.

وأضافت أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ “أعمال الحكومة التركية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض “عقوبات قاسية” على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

المصدر: وكالات

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