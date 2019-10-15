السيسي يهنئ الشعب التونسي بانتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2019 - 04:16

السيسي يهنئ الشعب التونسي بانتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية

منذ 39 mins 15 October، 2019
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عربي وإقليمي - مصر

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

ونشر السيسي مساء اليوم الاثنين تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، تمنى فيها للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم.

وأضاف أنه يتطلع نحو المزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي، اليوم، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي اقترع فيها التونسيون يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.

وقال رئيس الهيئة التونسية، نبيل بفون، إن قيس سعيد تحصل على 72.71% من جملة الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 27.29%.

المصدر: وكالات

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