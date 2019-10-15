الدفاع المدني أخمد حرائق كروم عرب ويعمل على إخماد حرائق عدة اندلعت في بلدات عكارية

أخمدت الحرائق الأربعة التي إندلعت في بلدة كروم عرب العكارية، وتمكن عناصر “الدفاع المدني” ومتطوعوه في المراكز الآتية: حلبا الإقليمي، خريبة الجندي، ببنين العبدة، بزبينا من تطويق الحريق وإهماده.

الحرائق أتت على مساحات من الأشجار المختلفة وأدت الى إحتراق مقبرة البلدة ولامست المنازل.

ويعمل “الدفاع المدني” الآن على تبريد المساحات التي إحترقت، خوفا من إشتعالها مجددا بسبب الرياح.

وشكر رئيس بلدية كروم عرب عبود سليمان للدفاع المدني جهوده لإهماد الحرائق.

تزامنا، اندلعت حرائق عدة في البلدات العكارية الآتية:

– في محلة الملول بين بلدتي بزال وقبعيت.

– في جبل السنديانة.

– بين بلدتي ديردلوم والحصنية.

ويعمل “الدفاع المدني” على إهمادها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام