التلفزيون السوري : وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة #منبج بريف حلب الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 20:58

التلفزيون السوري : وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة #منبج بريف حلب الشمالي

منذ 51 mins 14 October، 2019
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