التلفزيون السوري : وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة #منبج بريف حلب الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 20:58
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التلفزيون السوري: وحدات من الجيش العربي السوري تدخل مدينة منبج بريف حلب الشمالي
أ.ف.ب عن مسؤول أميركي: كل القوات الأميركية الموجودة في شمال سوريا تلقت أوامر بمغادرة البلاد
أ.ف.ب: سيتم سحب ألف جندي أميركي من شمال سوريا مع إبقاء 150 جندياً في قاعدة التنف جنوبها
الأمم المتحدة: نزوح 160 ألف شخص جراء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ويجب خفض التصعيد فوراً
الرئيس عون: المشرق لا يزال في قلب العاصفة وهو يتعرض لمختلف أنواع الخضات والحروب التدميرية والاقتصادية
الرئيس الحريري: إذا أراد الوزير باسيل زيارة سوريا فهذا شأنه المهم النتيجة وإذا تحققت عودة النازحين فسنكون أول المرحبين
الوزير بوصعب: أي وزير ليس بحاجة لإذن من أحد لزيارة سوريا إذا اقتضت الحاجة لأن العلاقات الدبلوماسية قائمة بين البلدين
الوزير باسيل: لبنان يعاني من مشاكل في بنية اقتصاده في ميزانه التجاري والحكومة تسعى لتحويله من ريعي إلى منتج
مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسة في السراي الكبير من دون الانتهاء من مناقشة موازنة العام 2020
الرئيس الشيخ حسن روحاني: العلاقات مع الإمارات تحسنت وحل أزمة اليمن يدفع بأي حوار إيراني سعودي إلى الأمام
الشيخ روحاني: لن تكون المحادثات مع أميركا ممكنة إلا إذا عادت إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات عن إيران
الشيخ روحاني: نتفهم مخاوف تركيا الأمنية لكن لا نوافق على الحل العسكري وتعزيز الأمن يكون بانتشار الجيش السوري على الحدود
مصادر إعلامية: روح الله زام اعتقل برفقة مساعديه في إحدى دول الجوار وضبطت كل أجهزة الاتصالات التي كانت بحوزته
نقيب أصحاب الأفران بعد لقاء رئيس الحكومة في السراي: غداً ستفتح الأفران وهو يوم عمل وسيعود كل شيء إلى ما كان عليه
الهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن رسمياً فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية بعد نيله 72.71 % من الأصوات
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد: سنعمل على دعم القضايا العادلة والقضية الفلسطينية وأن تكون القدس عاصمة فلسطين
الرئيس بوتين من الرياض: روسيا تولي اهتماماً خاصاً لتطوير العلاقات مع السعودية وسنناقش الخطط المستقبلية خلال الزيارة
مراسل المنار: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان في إغارة من 3 مسارات على مواقعهم غربي مفرق الوازعية بتعز
هيئة الإذاعة اليابانية: ارتفاع عدد قتلى الإعصار هاغيبيس الذي ضرب طوكيو وجوارها إلى 56 شخصاً و15 مفقوداً
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية العشرين من شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
التلفزيون السوري : وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة #منبج بريف حلب الشمالي
منذ 51 mins
14 October، 2019
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