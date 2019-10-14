الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن فوز قيس سعيد بالرئاسة التونسية بنسبة 72% مقابل %27 لنيبل القروي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2019 - 20:58

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن فوز قيس سعيد بالرئاسة التونسية بنسبة 72% مقابل %27 لنيبل القروي

منذ 1 ساعة 14 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة