“ضمانة الجبل”: على كافة الأطراف إبقاء الخلافات بإطارها السياسي والإبتعاد عن لعبة الشارع

أعلنت كتلة “ضمانة الجبل” النيابية في لبنان ان “ما حصل بالأمس من اعتداء على مناصري التيار الوطني الحرّ في منطقة صوفر ومدينة عاليه هو أمر مستنكر”، وتابعت “هذا دليل إضافي على أحقيّة مطالبتنا المستمرّة بتفعيل دور الأجهزة الأمنية في منطقة الشوف وعاليه، إذ من غير المقبول بقاء الوضع على ما هو عليه”.

ودعت الكتلة في بيان لها الاثنين “كافة الأطراف إلى إبقاء الخلافات بإطارها السياسي والإبتعاد عن لعبة الشارع التي نعرف جميعاً كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي”، واضافت “على الجهات القضائية والأمنية المعنيّة محاسبة المعتدين صوناً لحريّة الرأي والتعبير وحفاظاً على السلم الاهلي والاستقرار في الجبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام