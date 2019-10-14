الرئيس بري أبرق مهنئا للرئيس التونسي المنتخب

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد مهنئا.

وجاء في نص البرقية “بإسمي وبإسم مجلس النواب اللبناني اقدم لكم خالص التهاني بالإرادة الشعبية والديموقراطية التي منحتكم الثقة بإنتخابكم رئيسا لجمهورية تونس الشقيقة.

لقد تابعنا بدقة وقائع إنتخابكم ونحن نتمنى لكم النجاح ولبلدكم ان يلعب ادواره الداخلية والعربية والدولية لما فيه خير لقضايا الامة وفي الطليعة قضية فلسطين”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري الاثنين رئيس “الاتحاد الدولي لكرة القدم” جياني انفنتيانو في حضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر وعدد من اعضاء الاتحاد ونجم كرة القدم الفرنسي يوري دجوركاييف.

وقال انفنتيانو بعد اللقاء “تشرفت اليوم بزيارة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ونحن هنا في بيروت لإطلاق واحد من اهم المشاريع الرياضية الهادفة لتطوير كرة القدم المدرسية والثقافية”، وتابع “أود أن أشكر الإتحاد اللبناني لكرة القدم والحكومة اللبنانية حول هذا المشروع الذي نطلقه اليوم بالتعاون بين الفيفا والإتحاد اللبناني لكرة القدم والحكومة اللبنانية ووزارة التربية”، وتابع “نطلقه من لبنان ليصل الى كل العالم”.

واضاف انفنتيانو “أيضا، اود ان اشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحب وبشغف كبير هذه الرياضة كما سائر اللبنانيين هو داعم لهذه اللعبة وادوارها”، وتابع “كما وضعناه في أجواء ما نخطط له تجاه دعم الكرة اللبنانية من مشاريع مستقبلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام