جلسات لعدد من اللجان النيابية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى اعطاء حوافز في قطاعي الشباب والرياضة، جلسة الاثنين في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش والنواب الاعضاء، كما حضر عدد من ممثلي الوزارات والادارات المعنية.

وتم التداول والبحث في مواد مشروع القانون على ان تعقد اللجنة جلسة اخرى.

من جهة ثانية، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائبة عناية عز الدين وفي حضور ممثلين، عن وزارات العدل، العمل والشؤون الاجتماعية.

وجرى خلال الجلسة مناقشة بعض احكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002، والمتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر والى اضافة احكام جديدة اليه.

كما عقدت اللجنة النيابية الفرعية لتحديث قانون البلديات والمنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة الاثنين برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب الاعضاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام