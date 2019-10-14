رئيس نقابة اصحاب الافران والمخابز:سنفتح الأفران غدا وعلقنا الإضراب 48 ساعة بانتظار تحرك الرئيس الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 16:28
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الجيش السوري يدخل بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي لمواجهة العدوان التركي وسط ترحيب الأهالي
الجيش السوري يدخل مدينة الطبقة وريفها ومطار الطبقة العسكري بريف الرقة الغربي وبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي
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الرئاسة التركية: عمليتنا العسكرية شرق الفرات بسوريا لن تتوقف لحين تحقيق أهدافها
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المصدر الإيراني ينفي زيارة مستشار ولي العهد الاماراتي "طحنون بن زايد" إلى طهران خلال الـ 48 ساعة الماضية
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حرس الثورة الإسلامية يعلن توقيف مؤسس قناة آمد نيوز التي تقف خلف استهداف الأمن القومي الإيراني في العامين الأخيرين
وزير الأمن الإيراني: احباط عمليتين ارهابيتين لاستهداف زوار مسيرة الأربعين بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الرياض في مستهل جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: سـأذهب إلى سوريا قريباً من أجل أن يعود شعبها اليها ويتنفس اقتصاد لبنان
اندلاع حريق كبير في احراج منطقة المشرف في قضاء الشوف وفرق الدفاع المدني تعمل على اخماده
لقاء تضامني للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية مع سوريا ضد العدوان التركي في السفارة السورية في بيروت
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد : سأحفظ فلسطين في قلبي وكل الأمة العربية والإسلامية
سعيد: انتهى عهد الوصاية ودخلنا مرحلة جديدة من التاريخ وسأعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها قضية فلسطين
قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس عدنان قيس وأمين سر حركة فتح "شادي مطور" بعد اقتحامها منزليهما في القدس المحتلة
دائرة الأوقاف الفلسطينية: قوات العدو تخلي عشرات المصلين من باحة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك
50 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال
المنتخب السعودي لكرة القدم يدخل المسجد الأقصى وحراسه يعتدون بالشتم على المصلين في المسجد لرفضهم الزيارة
وزير الحرب الأميركي مارك إسبر يتعهد بالتعاون مع التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس ترامب
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية العشرين من شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
رئيس نقابة اصحاب الافران والمخابز:سنفتح الأفران غدا وعلقنا الإضراب 48 ساعة بانتظار تحرك الرئيس الحريري
منذ 40 mins
14 October، 2019
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