رئيس نقابة اصحاب الافران والمخابز:سنفتح الأفران غدا وعلقنا الإضراب 48 ساعة بانتظار تحرك الرئيس الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 16:28

رئيس نقابة اصحاب الافران والمخابز:سنفتح الأفران غدا وعلقنا الإضراب 48 ساعة بانتظار تحرك الرئيس الحريري

منذ 40 mins 14 October، 2019
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