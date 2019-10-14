سانا: مغادرة قرابة 150 جندياً من قوات الاحتلال الأمريكي والقوات الأجنبية الأراضي السورية إلى العراق من مطار رحيبة غير الشرعي بريف المالكية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 16:28

سانا: مغادرة قرابة 150 جندياً من قوات الاحتلال الأمريكي والقوات الأجنبية الأراضي السورية إلى العراق من مطار رحيبة غير الشرعي بريف المالكية

منذ 49 mins 14 October، 2019
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