روسيا ترصد 19 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 20 خرقا

أفادت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 19 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 20 خرقا.

وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 19 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات إدلب (5) وحلب (4) واللاذقية (7) وحماة (3) ، بينما رصد الجانب التركي 20 خرقا، وذلك في محافظات إدلب (6) حلب (4) واللاذقية (2) وحماة (8).

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، ، حيث تم من خلالها إيصال 750 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 3.7 طن إلى سكان قرية بريقة بريف القنيطرة. وبشكل عام تم تنفيذ 2223 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3650.8285 طن.