وضع المحفظة في الجيب الخلفي يعرضك لهذه المخاطر

يختار رجال كثيرون، وضع المحفظة في الجيب الخلفي؛ اعتقادًا منهم أنه أفضل مكان لحملها، إلا أن ذلك قد يعرضهم لعدد من المخاطر الصحية.

خطورتها على الجسم

حذر العديد من الخبراء، من وضع المحفظة في الجيب الخلفي بالبنطلون؛ لتأثيره الضار على العمود الفقري.

وكشفت العديد من الدراسات، أن هذه العادة تسبب آلاماً في الظهر خاصة عند الجلوس عليها فترات طويلة.

أمراض قد تصيبك

ويرجع السبب في ذلك إلى ضغط محفظة النقود على الأعصاب في العمود الفقري في حالة الجلوس عليها، وهو ما يؤدي إلى شعورهم بأعراض عديدة؛ تكون إشارة إلى أمراض أخرى.

وتؤدي هذه الوضعية إلى إصابة الرجال بعرق النسا، والتنميل المصاحب للآلام الشديدة أسفل الظهر، إضافةً إلى تلف الأعصاب.

وينصح الخبراء، بعدم وضع المحفظة في الجيب الخلفي بالبنطلون؛ لتجنب الشعور بالآلام، وإيذاء العمود الفقري.

المصدر: فلسطين الان