تراجع الذهب مع ارتفاع أسواق الأسهم

تراجعت أسعار الذهب، لتواصل انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي في الوقت الذي تعززت فيه الشهية للمخاطرة بفضل التفاؤل المحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يضغط ارتفاع طفيف في الدولار على الأسعار.

وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1486.91 دولاراً للأونصة، بعد أن هبط واحدا في المئة في الأسبوع السابق. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 في المئة إلى 1491.20 دولار للأونصة.

وقال المحلل لدى أواندا جيفري هالي “الذهب لا يتحرك بناء على العوامل الأساسية للذهب، إنه يتحرك بناء على أي ما كان يحدث في الوضع التجاري”، مضيفاً “الاتفاق التجاري لا يحوي الكثير من التفاصيل، لكنه سيظل كافيا لدعم المخاطرة على الأرجح، وذلك سلبي للذهب”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرحلة الأولى من اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلق تهديدا بزيادة رسوم جمركية، وهي أكبر خطوة بين البلدين في 15 شهرا.

وابتهجت أسواق الأسهم الآسيوية بالنبأ، مع ارتفاع أكبر مؤشر لإم.إس.سي.آي لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.5 في المئة.

وعادة ما يستخدم المستثمرون الذهب للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 17.58 دولاراً للأونصة ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 889.90 دولاراً.

وتراجع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1697.55 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغ المستوى القياسي المرتفع البالغ 1705.84 دولارات يوم الجمعة.

المصدر: رويترز