المحكمة العليا في أسبانيا تصدر أحكاما بالسجن لأكثر من 13 عاما على قادة سياسيين من إقليم كتالونيا على خلفية إجراء استفتاء للاستقلال (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 11:12

المحكمة العليا في أسبانيا تصدر أحكاما بالسجن لأكثر من 13 عاما على قادة سياسيين من إقليم كتالونيا على خلفية إجراء استفتاء للاستقلال (سبوتنيك)

منذ 34 mins 14 October، 2019
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