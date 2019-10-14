سماع دوي عدة انفجارات بالقرب من البرلمان الأفغاني بمنطقة “دار الأمان” غربي العاصمة كابول (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 11:12

سماع دوي عدة انفجارات بالقرب من البرلمان الأفغاني بمنطقة “دار الأمان” غربي العاصمة كابول (سبوتنيك)

منذ 35 mins 14 October، 2019
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