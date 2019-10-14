سماع دوي عدة انفجارات بالقرب من البرلمان الأفغاني بمنطقة “دار الأمان” غربي العاصمة كابول (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 11:12
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لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
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سماع دوي عدة انفجارات بالقرب من البرلمان الأفغاني بمنطقة “دار الأمان” غربي العاصمة كابول (سبوتنيك)
منذ 35 mins
14 October، 2019
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