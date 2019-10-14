أ ف ب: الجيش السوري يقترب من الحدود التركية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 11:12

أ ف ب: الجيش السوري يقترب من الحدود التركية

منذ 1 ساعة 14 October، 2019
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