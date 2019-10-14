التلفزيون التونسي: فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 76.9 % من الاصوات في حين حاز القروي 23.1 % من الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2019 - 00:52

التلفزيون التونسي: فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 76.9 % من الاصوات في حين حاز القروي 23.1 % من الأصوات

منذ 2 ساعة 13 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة