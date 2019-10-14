التلفزيون التونسي: فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 76.9 % من الاصوات في حين حاز القروي 23.1 % من الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 00:52
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الإخبارية السورية: وحدات من الجيش بدأت تتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية
"الإدارة الذاتية الكردية": تم الاتفاق مع الحكومة لنشر الجيش السوري على طول الحدود السورية التركية للتصدي للهجوم التركي
"الإدارة الذاتية الكردية": هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي
مسؤول كردي: هناك مفاوضات بين "الإدارة الذاتية الكردية" والحكومة السورية وكل الخيارات متاحة لنا أمام الهجمة التركية
الرئيس التركي: الجيش التركي والفصائل الموالية له يسيطرون على بلدة رأس العين الحدودية ومركز مدينة تل أبيض
الدفاع التركية: السيطرة على طريق "M.4" الواقع جنوب المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض بعمق 30-35 كيلومتر شرق الفرات
وزير الحرب الأميركي مارك إسبر: الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا
المستشارة الألمانية تحض الرئيس التركي باتصال على وقف العملية العسكرية شمال سوريا فورا لأنها قد تتسبب بعودة تنظيم داعش
ليبيا: حكومة الوفاق الوطني ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا ووقف التعاون معها على خلفية الهجوم في شمال سوريا
المرصد المعارض: "التحالف الدولي" انسحب من مواقعه في بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي
المرصد المعارض: مقتل 26 مدنيا الأحد بينهم 10 بغارة تركية استهدفت قافلة في بلدة رأس العين الحدودية و14 بقصف تل الأبيض
الأمم المتحدة: فرار 130 ألف شخص من منازلهم بفعل الهجوم التركي شمال شرق سوريا ونستعد لنزوح نحو 400 ألف شخص داخليا
التلفزيون التونسي يعلن فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على أكثر من 76% من أصوات المقترعين
الإمام الخامنئي خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: ايران لم تبدأ أي حرب لكن اذا شنّت الحرب عليها فمن يبدأها سيندم
الإمام الخامنئي يأسف للدور الهدام لبعض دول المنطقة التي تعمل تحت هيمنة واشنطن بدعم الجماعات الإرهابية واستهداف ايران
الإمام الخامنئي يصف العلاقة مع باكستان بالعميقة للغاية ويؤكد على النهوض بالأمن على الحدود واستكمال المشاريع الاقتصادية
عمران خان: باكستان لا تريد أن تكون هنالك صراعات جديدة في المنطقة ونأمل أن نستضيف ايران والسعودية في اسلام آباد
رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط: قدر الشعب اليمني ان يكون موحدا بمواجهة العدو الأجنبي ومشاريع الغزو ستفشل
المشاط: ندعو المجتمع الدولي الى التضامن مع مظلومية الشعب اليمني ونحذر من استمرار حجز السفن الذي يزيد معاناة شعبنا
مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة عصر الاثنين في السراي الحكومي لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020
النيجر: مقتل 5 شرطيين على الأقل في هجوم مسلّح استهدف دورية للدرك في بلدة سنام بمنطقة تيلابري غرب البلاد
الصومال: إصابة 9 اشخاص بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بهجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو
وزارة النفط الإيرانية: اكتشاف حقل غاز يحتوي على 19 تريليون قدم مكعب في محافظة فارس وعائداته ستكون نحو 40 مليار دولار
اليابان: مقتل 26 شخصا وفقدان 9 آخرين وسط وشرق البلاد بفعل إعصار هاغيبيس المصحوب بأمطار غزيرة تسببت بانزلاقات للتربة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية العشرين من شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
التلفزيون التونسي: فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 76.9 % من الاصوات في حين حاز القروي 23.1 % من الأصوات
منذ 2 ساعة
13 October، 2019
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