احتفالات ومسيرات تجوب شوارع #الحسكة احتفالا بالإعلان عن بدء تحرك الجيش السوري لمواجهة العدوان التركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 00:50

احتفالات ومسيرات تجوب شوارع #الحسكة احتفالا بالإعلان عن بدء تحرك الجيش السوري لمواجهة العدوان التركي

منذ 2 ساعة 13 October، 2019
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