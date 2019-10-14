ماكرون: الهجوم التركي في سوريا يهدد بالتسبب بوضع إنساني لا يمكن تحمله

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال استقباله مساء الاحد في باريس المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أن الهجوم التركي المستمر على المقاتلين الاكراد في سوريا يهدد بالتسبب بـ “وضع انساني لا يمكن تحمله” وبـ “مساعدة” تنظيم داعش “في الظهور مجددا في المنطقة”.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع ميركل “نريد في شكل مشترك أن يتوقف هذا الهجوم، واقتناعنا المشترك بأن هذا الهجوم يهدد من جهة بالتسبب باوضاع انسانية لا يمكن تحملها، ومن جهة أخرى بمساعدة داعش في الظهور مجددا في المنطقة”.

وقالت ميركل إنها تحدثت الى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لساعة الأحد وأبلغته أنه “يجب أن نضع حدا لهذا الغزو التركي”. وتابعت أمام الصحافيين “هناك أسباب إنسانية لذلك” مضيفة “لا يمكننا بعد الآن قبول هذا الوضع ضد الأكراد، يجب إيجاد حل آخر قطعا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية