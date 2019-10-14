مجزرة جديدة يرتكبها طيران الاحتلال التركي في رأس العين

ارتكب طيران الاحتلال التركي اليوم مجزرة بحق المدنيين والصحفيين في غارة شنها على قافلة في السوق المغلق بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص بينهم صحفيون أجانب بحسب مصادر إعلامية محلية.

وأظهر مقطع فيديو للقافلة صوراً لعشرات الجثث والمصابين الذين تعرض معظمهم للتشويه والحرق. وكانت الجماعات الموالية لتركيا أقدمت على إعدام عدة أشخاص رمياً بالرصاص على طريقة تنظيم “داعش” الإرهابي بعد ان تم تكبيلهم جنوب تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وتواصل قوات الاحتلال التركية استهداف المدنيين الآمنين في البلدات الحدودية شمال البلاد والمرافق الخدمية والبنى التحتية فيها من محطات مياه ومخابز ودور عبادة ما تسبب بتدهور الاوضاع الانسانية في المنطقة وتشريد الآلاف من منازلهم.

المصدر: وكالة سانا