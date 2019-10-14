وحدات من الجيش السوري تتحرك باتجاه الشمال لمواجهة #العدوان_التركي على الأراضي السورية (الاعلام الرسمي السوري) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 00:52

وحدات من الجيش السوري تتحرك باتجاه الشمال لمواجهة #العدوان_التركي على الأراضي السورية (الاعلام الرسمي السوري)

منذ 5 ساعة 13 October، 2019
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