وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق متلاعبين بأوزان الخبز والمراقبون سيواصلون عملهم حتى خارج الدوام الرسمي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2019 - 00:52

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق متلاعبين بأوزان الخبز والمراقبون سيواصلون عملهم حتى خارج الدوام الرسمي

منذ 5 ساعة 13 October، 2019
أخبار موقع المنار

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